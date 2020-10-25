نائب محافظ القاهرة تبحث مواجهة السيول والاستعداد لانتخابات البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقدت جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا طارئا بحضور كافة رؤساء أحياء المنطقة وذلك لمناقشة عدة موضوعات مهمة على رأسها الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار والسيول وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

ووجهت عبدالمنعم، برفع حالة الطوارئ بجميع أحياء المنطقة الجنوبية لمواجهة الموجة المحتملة من السيول والأمطار والتأكيد على جاهزية مرفق الصرف الصحي وتواجد كافة سيارات الشفاطات والبدالات والنافوري والطلمبات والتأكد من توزيعها بالمحاور الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري والأنفاق وذلك لشفط أي تراكمات للمياه حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية وهذه المناطق التي تمثل تكدسا لمياه الأمطار، ووجهت بضرورة بذل كافة الجهود لتطهير بالوعات الأمطار ومخرات السيول بنطاق المنطقة ومجرى السيل.

ووجهت أيضا بضرورة التواجد الميداني والجاهزية القصوى تحسبا لمجابهة السيول المحتملة، مشيرة إلى توفير 16 طلمبة جديدة لشفط المياه متاحة بمقر المنطقة الجنوبية، مؤكدة على ربط غرف عمليات الأحياء بغرفة عمليات المنطقة والغرفة الرئيسية بديوان محافظة القاهرة.

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واستعرضت نائب المحافظ ما تم إنجازه في ملف التصالح على مخالفات البناء بجميع أحياء المنطقة وطالبت بتنفيذ تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بالتخفيف عن كاهل المواطنين وبحث مدى إمكانية تخفيض رسوم التصالح إن أمكن مع توجيهها بانتفاع القائمين بالسداد الفوري على نسب الخصم المقررة في هذا الشأن.

وأكدت على ضرورة الاستمرار في استقبال المواطنين بالمراكز التكنولوجية بجميع الأحياء حتى 12 مساء واستمرار العمل في الإجازات الرسمية وتابعت بضرورة تذليل أي عقبات وحلها فورا والتسهيل على المواطن لحين انتهاء الموعد المحدد من مجلس الوزراء في 30/10/2020.

واختتمت اجتماعها بالوقوف على مدى جاهزية الأحياء لاستقبال انتخابات البرلمان المزمع إقامتها بداية الشهر القادم، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء سير العملية الانتخابية.

كما وجهت بعدم السماح بوضع الإعلانات الدعائية على الجدران والهيئات الحكومية والمشروعات القومية مثل مسار المومياوات وكوبري الحضارات.