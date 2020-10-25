سفير الصين بالقاهرة: نولي أهمية كبيرة لعلاقتنا مع مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليشيانج، أن بلاده تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع مصر بصفتها شريكا استراتيجيا، وستواصل بذل جهود حثيثة لدفع العلاقات الثنائية وتعزيز رفاهية الشعبين المصري والصيني، مشيرا إلى أن بكين تؤمن بأن مصر حكومة وشعبا، يمكن أن تنطلق نحو تحقيق المزيد من التنمية والتعاون مع الدول الأخرى.

وقال سفير الصين بالقاهرة - في مؤتمر صحفي عقده عبر البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) - إن وزارة الآثار والسياحة أعلنت في 6 أكتوبر الجاري عن اكتشاف 59 تابوتا خشبيا يرجع تاريخها إلى 2500 عاما بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي الذي شاهد بنفسه المقابر، وهذا الاكتشاف يسجل عظمة الحضارة المصرية المبهرة، وكذلك افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية؛ ما يعكس التقدم الإيجابي نحو الإنعاش الاقتصادي وهذه الخطوات ستؤدي إلى جذب مزيد من السائحين بمن فيهم الصينيون.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي نشر مؤخرا تقريرا عن التنمية الاقتصادية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطي، والذي أفاد بأن مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي سوف تحقق تقدما إيجابيا في الاقتصاد، وتوقع تحقيق نمو يقدر بـ 5ر3%، مشيدا بأن هذه الإنجازات تحققت تحت قيادة ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل مكافحة جائحة (كوفيد-19) وتحقيق الإنعاش الاقتصادي.