صور.. طوابير الناخبين أمام لجان انتخابات مجلس النواب في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

استمر إقبال المواطنين على لجان الوادي الجديد الانتخابية، اليوم الأحد، حتى منتصف نهار ثاني يوم في انتخابات مجلس النواب وذلك بصورة ملحوظة في كافة اللجان بدائرتي المحافظة وخاصة من السيدات وكبار السن وسط إجراءات أمنية احترازية مشددة ومنع دخول الناخبين دون ارتداء الكمامات الطبية.

وحرص رجال الأمن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، على دعم ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة الحركية في الوصول إلى اللجان الانتخابية على مقاعد متحركة وذلك في إطار جهود مديرية أمن الوادي الجديد في الدعم المجتمعي والإنساني بجانب تأمين اللجان الانتخابية بتوجيهات مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد اللواء محمد توفيق.

وشهدت مقار اللجان، في ثاني يوم من الانتخابات، اليوم الأحد، إقبالًا ملحوظًا من قبل الناخبين واحتل كبار السن والمرأة الصدارة في صفوف الناخبين، مع التزام أهالي المحافظة بالإجراءات الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامة والالتزام بالمسافات المحددة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

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كما شهدت اللجان الانتخابية تواجدًا لعناصر من الشرطة النسائية في محيط اللجان الخاصة بالسيدات بمراكز وقرى المحافظة لتيسير العملية الانتخابية ومساعدة الناخبات خاصة كبار السن.

وتضم محافظة الوادي الجديد، 4 مقاعد في برلمان 2020، بواقع 2 فردي، و2 بنظام القائمة، ويتنافس في المحافظة على المقاعد الفردية، 24 مرشحًا في دائرتين انتخابيتين، بواقع 8 مرشحين في الدائرة الأولى وتضم مركزي الخارجة وباريس، 16 مرشحًا في الدائرة الثانية وتضم مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة، فيما يختار الناخب بالمحافظة قائمة واحدة انتخابية من بين قائمتين وهما "من أجل مصر" رمز كليوباترا، والقائمة الثانية "نداء مصر" رمز الخريطة.

وجهزت محافظة الوادي الجديد، 75 لجنة انتخابية في مراكز المحافظة الخمسة وقراها، لاستقبال الناخبين يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمان 2020.