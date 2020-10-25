نشاط ملحوظ في حركة تداول البضائع بميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

سجل ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والشحن والتفريغ، تزامنا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إجمالي عدد السفن بلغ 31 سفينة تحمل بضائع استراتيجية، بينهم سفن حاويات وبضائع عامة مواد بترولية.

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وأشار الغندور، إلى وصول 110 طن بضائع واردة من الخارج تشمل غلال ومواد بترولية وفحم، فيما جرى تصدير 37 ألف طن بضائع إلى الخارج.

ولفت المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إلى أن عدد الحاويات الصادرة يقدر بـ 1404 حاوية، والواردة 2437 حاوية، منوها أنه جرى دخول وخروج 8470 شاحنة من وإلى الميناء خلال 24 ساعة.

ومن جانبه، أكد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن الجهات المعنية تواصل أعمال تعقيم وتطهير الأرصفة والمباني والسفن والوحدات البحرية والبضائع، للحد من انتشار فيروس كورونا.