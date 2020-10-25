كشفت دراسة أمريكية حديثة أن إرتداء أقنعة الوجه بشكل كامل، قادر على منع 130 ألف حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا.

وحسب ما نشرته مجلة "نيجرال ميدسن"، إرتداء القناع بالصورة الصحيحة والتباعد الاجتماعي، هما أهم وسيلتين للوقاية من الفيروس حتى موعد إعتماد اللقاح.

وأوضحت الدراسة أن إرتداء 85% من الناس الأقنعة في الأماكن العامة، يمكنه إنقاذ حياة ما يقرب من 96 ألف شخص، بينما عدم الإمتثال لإرتداء القناع بالشكل الكامل من قبل 95% من الناس، قد يؤدي لوفاة أكثر من نصف مليون شخص. سبوتنيك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دراسة حديثة / قناع الوجه قادر على منع 130 ألف حالة وفاة بفيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.