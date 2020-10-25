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ترامب : متأكد أن السعوديّة ستنضمّ لإتفاق السلام مع إسرائيل قريبًا

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ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن 5 دول عربية أخرى تريد توقيع إتفاق سلام مع إسرائيل، مرجحا أن تكون بينها قريبا.

 

وغداة إعلانه تطبيع السودان علاقاته مع إسرائيل أمس الجمعة خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة قادة الدول الثلاث، قال ترامب إن "5 دول تريد الانضمام إلى إتفاق السلام مع إسرائيل".

 

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وأضاف ترامب أنه متأكد أن السعودية ستنضم لإتفاق السلام قريبا، معتبرا أيضا أن إيران قد تنضم إلى إتفاق مماثل "في نهاية الأمر".

 

روسيا اليوم

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