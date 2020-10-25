اليونان تصدر إخطارًا مضادًا بعد إعلان تركيا تمديد أعمال التنقيب

قامت البحرية اليونانية، اليوم الأحد، بإصدار إخطارا مضادا عبر نظام التكلس الملاحي البحري الدولي "نافتكس"، عقب إعلان تركيا عن تمديد فترة أعمال التنقيب في المياه المتنازع عليها بين البلدين شرق المتوسط.

وشددت البحرية اليونانية، في الإخطار المضاد الذي أصدرته محطتها في مدينة إيراكليو بجزيرة كريت، على أن تركيا تنفذ أعمال التنقيب

بشكل غير قانوني من منطقة تابعة للجرف القاري اليوناني، مشيرة إلى أن أنقرة غير مخولة بإصدار رسائل "نافتكس" في المنطقة، وفقا لروسيا اليوم.

يأتي ذلك ردا على إعلان تركيا في ساعات متأخرة من يوم أمس عن تمديد مهمة السفن "أوروتش رئيس" و"أتامان"

Advertisements

و"جنكيز خان" في منطقة تقع جنوبي جزيرة رودس اليونانية حتى الرابع من نوفمبر، وذلك بعد أن تم تمديد فترة مهامها قبل أيام حتى 27 أكتوبر .

تركيا واليونان العضوان في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، على خلاف حول نطاق الجرف القاري لكل منهما، وكذلك مطالب متداخلة بالأحقية في موارد النفط والغاز في شرق المتوسط.

ونشب النزاع في أغسطس، عندما أرسلت تركيا السفينة "أوروتش رئيس" إلى مياه تطالب اليونان وقبرص بالأحقية فيها.