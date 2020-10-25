رئيس أذربيجان: مُستعدون لتنسيق نظام وقف إطلاق النار في قره باغ

أعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف صباح اليوم /الأحد/ استعداد بلاده لتنسيق نظام وقف إطلاق النار في قره باغ.



وقال رئيس أذربيجان إلهام علييف- في مقابلة أوردتها قناة "روسيا اليوم"- إن بلاده مستعدة للاتفاق، على وقف إطلاق النار في قره باغ، داعيا في الوقت نفسه أرمينيا، ورئيس وزرائها الالتزام بالمبادئ التي

وضعتها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا بشكل مشترك، قبل يومين.

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وقد أكد رئيس أذربيجان إلهام علييف أن بلاده تعارض بشكل قاطع تدويل النزاع في إقليم قرة باغ.



وقال علييف - في تصريحات، نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "لقد طلبت أرمينيا من روسيا،

إرسال عناصر من جيشها إلى منطقة الصراع وهذا غير فعال على الإطلاق ويتعارض مع القانون الدولي، لا نريد أن تتدخل الدول الأخرى، موقفنا يتلخص في أنه يجب على جميع دول المنطقة والعالم أن تمتنع عن التدخل المباشر في النزاع".



وأشار إلى أنه على الرؤساء المشاركين لمجموعة (مينسك) التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إقناع أرمينيا "بوضع حد للعدوان والالتزام بوقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي".