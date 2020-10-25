أفغانستان: إصابات كورونا تصل إلى 40 ألفًا و833 حالة

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الأحد، تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" من 444 عينة تم سحبها للكشف عن الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت الوزارة -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية- أن ما لا يقل عن 119 ألفا و994 شخصا أجروا

اختبار الفيروس في المعامل الحكومية، ولا يزال 5 آلاف و190 حالة فقط إيجابية في أفغانستان، موضحة أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 106 حالات تماثلت الشفاء وتسجيل 3 حالات وفاة.



ووصل إجمالي الحالات في أفغانستان إلى 40 ألفا و833 حالة.. فيما وصل إجمالي حالات الوفاة لـ 1514 حالة وفاة، أما إجمالي حالات التعافي فسجلت 34 ألفا و129 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.