الأمم المتحدة تشيد بتصديق 50 دولة على معاهدة حظر الأسلحة النووية

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان إن "الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن امتنانه للدول التي صادقت على معاهدة حظر الأسلحة النووية، فضلا عن ترحيبه بعمل المجتمع المدني، الذي لعب دورًا مهمًا في تسهيل المفاوضات والتصديق على المعاهدة".

وأوضح البيان، أن دخول المعاهدة حيز التنفيذ هو تكريم

للناجين من التفجيرات والتجارب النووية، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وفي وقت سابق، أعلنت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، أن 50 دولة قد صادقت على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 22 يناير2021 .

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في سياق متصل، قال مندوب إيران لدى الأمم

المتحدة حيدر علي بلوجي، إن إسرائيل تمتلك مختلف أنواع أسلحة الدمار الشامل، مشددا على ضرورة أن يرغمها المجتمع الدولي للتخلي عن تلك الأسلحة.

وأشار بلوجي خلال كلمة له، إلى أن "إسرائيل تمتلك قدرات غير معلنة لحرب كيميائية وبرنامجا هجوميا لحرب بيولوجية، رغم أنها ما زالت تنكر امتلاك هذه القدرات برفضها جميع الاتصالات الدولية للتخلي عن خيار أسلحة الدمار الشامل والالتزام بالقوانين التي تعترف بها رسميا وتنفذها الدول المسؤولة".