3 آلاف و732 إصابة جديدة بكورونا فى إندونيسيا

سجلت إندونيسيا، اليوم، الأحد، 3 آلاف و732 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 389712.
وأظهرت البيانات تسجيل 94 حالة وفاة جديدة بسببب الفيروس،
وقالت حكومة مدينة جاكرتا عاصمة إندونيسيا في بيان في وقت سابق اليوم الأحد إنها ستمدد القيود الاجتماعية الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس حتى الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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