الخبير الأميركي في مجال الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي
لا يزال فيروس كورونا الشغل الشاغل لكل العلماء في الدول الكبرى.
إذ تتسابق الدول لإيجاد لقاح مناسب ينهي حياة هذه الجائحة التي دمّرت الكرة الأرضية بكل ما للكلمة من معنى.
وعلى الأثر، قال الخبير الأميركي في مجال الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، الأحد، أن التأكد من فعالية وأمان فيروس كورونا المستجد سيتم بحلول أوائل ديسمبر المقبل.
وأشار إلى أن حملات التطعيم على نطاق واسع ستكون خلال العام المقبل.
وقال فوسي في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية: “سنعرف ما إذا كان اللقاح آمنًا وفعالًا بحلول نهاية نوفمبر، وبداية ديسمبر”.
وأضاف: “عندما تتحدث عن تطعيم نسبة كبيرة من السكان، بحيث يكون لديك تأثير كبير على ديناميكيات تفشي المرض، فمن المحتمل جدًا ألا يبدأ ذلك حتى الربع الثاني أو الثالث من العام”.
ويبني الكثير من الأميركيين والأوروبيين آمالا كبيرا على نجاح لقاح “أكسفورد” الذي أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيكون جاهز في أقرب وقت.
كانت هذه تفاصيل خبر فاوتشي: البت في لقاح كورونا بداية ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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