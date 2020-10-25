فنانون في حملة الدفاع عن رسول الله ضد الرئيس الفرنسي

انخرط فنانون مغاربة في الحملة، التي دشنها المسلمون عبر أنحاء العالم، للدفاع عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بعد الكلمة، التي ألقاها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال مراسم تأبين المعلم المقتول، صامويل باتي، الخميس الماضي.

وشارك عدد من الفنانين المغاربة، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تعبر عن انخراطهم في الحملة العالمية، التي تحمل شعار “إلا رسول الله”.

وشارك الكوميدي باسو عبر قصة في أنستغرام عبارة “إلا رسول الله”، وهو الأمر الذي قام به كذلك ربيع الصقلي، والفنان بدر سلطان، والإعلامي صامد غلان، وصوفيا المريخ.

وكان ماكرون قد قال، في خطابه المثير للجدل، إن باتي “كان يجسد الجمهورية”، وإن بلاده لن تتخلى “عن رسوم الكاريكاتير”، إذ صرح “سنواصل أيها المعلم، سندافع عن الحرية، التي كنت تعلمها ببراعة، وسنحمل راية العلمانية عاليا، لن نتخلى عن الرسومات، والكاريكاتيرات، وإن تقهقر البعض”.