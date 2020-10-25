مريم باكوش تعلن طلاقها

أعلنت الفنانة المغربية، مريم باكوش، طلاقها، رسميا، بعد زواج دام حوالي سنة ونصف السنة.

وأكدت باكوش، ليلة أمس السبت، خبر طلاقها، عبر تدوينة من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، بعدما أثار ضجة بعد تسربه، قبل أيام.

وقالت مريم باكوش عن أمر الضجة، التي أثارها خبر طلاقها، إنها لم تتوقع كل ذلك، موجهة الشكر إلى من عبر عن دعمه لها، بينما “نهش آخرون عرضها”، حسب تعبيرها، موضحة أنها المسؤولة عن قرارها.

وتحدثت مريم باكوش عن تفاصيل طلاقها في برنامج “حصاد الأسبوع”، الذي يعده، ويقدمه الإعلامي فهد الهاشمي، موضحة أن اجراءات الطلاق لا تزال مستمرة، وأشارت إلى أنه قسمة ونصيب، على الرغم من أنه حل غير مستحب.

وكان زوج مريم باكوش قد أجاب عن تعليق لإحدى متابعته، التي سألته لماذا انفصل عن الفنانة مريم باكوش؟، إذ رد عليها بأنه “مكتاب”.