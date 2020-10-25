أعلنت الفنانة المغربية، مريم باكوش، طلاقها، رسميا، بعد زواج دام حوالي سنة ونصف السنة.
وأكدت باكوش، ليلة أمس السبت، خبر طلاقها، عبر تدوينة من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، بعدما أثار ضجة بعد تسربه، قبل أيام.
وقالت مريم باكوش عن أمر الضجة، التي أثارها خبر طلاقها، إنها لم تتوقع كل ذلك، موجهة الشكر إلى من عبر عن دعمه لها، بينما “نهش آخرون عرضها”، حسب تعبيرها، موضحة أنها المسؤولة عن قرارها.
وتحدثت مريم باكوش عن تفاصيل طلاقها في برنامج “حصاد الأسبوع”، الذي يعده، ويقدمه الإعلامي فهد الهاشمي، موضحة أن اجراءات الطلاق لا تزال مستمرة، وأشارت إلى أنه قسمة ونصيب، على الرغم من أنه حل غير مستحب.
وكان زوج مريم باكوش قد أجاب عن تعليق لإحدى متابعته، التي سألته لماذا انفصل عن الفنانة مريم باكوش؟، إذ رد عليها بأنه “مكتاب”.
كانت هذه تفاصيل خبر مريم باكوش تعلن طلاقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.