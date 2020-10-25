بعد بلوغها لأكثر من ثلاثة ملايين مصاب بكورونا.. سانشيز يستعد للإعلان عن حظر تجول في إسبانيا

ينتظر أن تعلن الجارة الشمالية إسبانيا، اليوم الأحد، عن فرض حظر تجول في العديد من مناطقها في إجراء صارم آخر، بعدما تضررت البلاد وبشدة من موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت وسائل إعلام إسبانية، أنه من المقرر أن تعلن حكومة بيدرو سانشيز عن حالة تأهب قصوى جديدة صباح اليوم الأحد، مع فرض قيود للمرة الثانية في البلاد بعد تلك التي فرضت في مارس واستمرت حتى شهر يونيو.

وطلبت أمس السبت، تسع مناطق إسبانية على الأقل من الحكومة المركزية إعلان حالة تأهب، علما أن بعض المناطق بادرت بنفسها إلى فرض قيود محلية مثل مدريد وقشتالة ومنطقة فالنسيا ومدينة غرناطة بالجنوب.

وكان سانشيز مهد الطريق الجمعة لهذا الإجراء من خلال إعلانه أن الوضع “خطير” وأن “الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة” ستكون صعبة للغاية وأنه “على استعداد لاتخاذ كل التدابير اللازمة” لكبح انتشار وباء كوفيد-19.

وقبل يومين، أصبحت إسبانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي والسادسة في العالم تتخطى عتبة مليون إصابة بكوفيد-19، حتى أن رئيس الحكومة كشف الجمعة أن العدد الفعلي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا في إسبانيا يبلغ أكثر من ثلاثة ملايين، فيما عدد الوفيات يقترب من 35 ألفا.