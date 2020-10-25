عميد الوداد البيضاوي إبراهيم النقاش يعلن مغادرته الفريق

أكدت مصادر مقربة من نادي الوداد البيضاوي”لليوم24″ أن عميد الوداد، إبراهيم النقاش، أعلن مغادرته الفريق الأحمر، ويأتي هذا القرار مباشرة بعد عودة الفريق، أمس السبت، من مصر، حيث خاض مباراة نصف نهاىْي دوري أبطال إفريقيا.
وأكد المصدر ذاته أن عميد الوداد ينوي إنهاء مشواره الكروي كلاعب، ودخول عالم التدريب من باب التكوين.
يذكر أن فريق الوداد البيضاوي خسر نصف نهاىْي دوري أبطال إفريقيا على يد الأهلي المصري ذهابا، وإيابا بمجموع نتيجة 5:1 لصالح الأهلي.
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