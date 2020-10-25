إسبانيا ستفرض قيوداً صارمة لاحتواء موجة ثانية من كورونا

الأحد 25 أكتوبر 2020

ستعلن إسبانيا، اليوم الأحد فرض حظر تجول في العديد من مناطقها في إجراء صارم آخر في القارة الأوروبية التي تضررت بشدة من موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد الذي يؤدي إلى تسجيل عدد قياسي من الإصابات في الولايات المتحدة.



ومن المقرر أن تعلن حكومة بيدرو سانشيز حالة تأهب قصوى جديدة الأحد، مع فرض قيود للمرة الثانية في البلاد بعد تلك التي فرضت في مارس واستمرت حتى يونيو.

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مساء السبت، طلبت تسع مناطق إسبانية على الأقل من الحكومة المركزية إعلان حالة تأهب، علما أن بعض المناطق بادرت بنفسها إلى فرض قيود محلية مثل مدريد وقشتالة وليون (شمال) ومنطقة فالنسيا (شرق) ومدينة غرناطة (جنوب).

وكان سانشيز مهد الطريق الجمعة لهذا الإجراء من خلال إعلانه أن الوضع "خطير" وأن "الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة" ستكون صعبة للغاية وأنه "على استعداد لاتخاذ كل التدابير اللازمة" لكبح انتشار وباء كوفيد-19.

وقبل يومين، أصبحت إسبانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي والسادسة في العالم تتخطى عتبة مليون إصابة

بكوفيد-19، حتى أن رئيس الحكومة كشف الجمعة أن العدد الفعلي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا في إسبانيا يبلغ أكثر من ثلاثة ملايين، فيما عدد الوفيات يقترب من 35 ألفا