شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تسجل 3732 إصابة جديدة بكورونا و94 وفاة والان مع التفاصيل

الأحد 25 أكتوبر 2020 سجلت إندونيسيا 3732 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 389712.

Advertisements وأظهرت البيانات تسجيل 94 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 13299. وقالت حكومة مدينة جاكرتا عاصمة إندونيسيا في بيان في وقت سابق اليوم الأحد إنها ستمدد القيود الاجتماعية الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس حتى الثامن من نوفمبر.

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