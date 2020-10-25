الارشيف / اخبار العالم

إصابة كبير موظفي مكتب نائب الرئيس الأمريكي بكورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة كبير موظفي مكتب نائب الرئيس الأمريكي بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 25 أكتوبر 2020

أصيب مارك شورت، كبير موظفي مكتب مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، بفيروس ، الأحد.

 

وقال ديفين أومالي، المتحدث باسم بنس، إن "الاختبارات أثبتت إصابة بفيروس كورونا المستجد".

 

وأضاف أومالي: "الاختبارات التي أجريت لنائب الرئيس بنس وزوجته جاءت سلبية بشأن كورونا، اليوم، وهما في صحة جيدة".

 

Advertisements

ويعد شورت هو المسؤول الثاني بالدائرة القريبة من نائب الرئيس الأمريكي الذي يتم إعلان إصابته بكورونا، خلال أقل من 24 ساعة.

 

وكان مصدر مطلع أكد، الأحد، إصابة مارتي أوبست، أحد كبار مستشاري بنس، بفيروس كورونا المستجد.

 

وسبق وأصيبت المتحدثة باسم بنس كاتي ميلر بكورونا في وقت سابق من هذا العام.

 

وكان بنس وزوجته خضعا مرتين مسبقا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، لكن النتائج جاءت سلبية في المرتين، وكذلك في المرة الثالثة اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة كبير موظفي مكتب نائب الرئيس الأمريكي بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا