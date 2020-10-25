شكرا لقرائتكم خبر عن قيدوه في عمود كهرباء.. الشرطة الإيرانية تعذب شاباً في الشارع حتى الموت (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شاب إيراني وهو مقيد اليدين بعمود في شارع عام بمدينة مشهد الإيرانية ، فيما تقوم الشرطة برش رذاذ الفلفل عليه وصعقه بالكهرباء.

ووفقاً لوسائل إعلامية ، فقد جاء اعتقال الشاب الإيراني بسبب خلاف عائلي مع زوجته، تدخلت على إثره الشرطة وأبعدت الزوج عن منزله وربطت يديه بعمود بالشارع العام لمدة ساعة تقريبا، قام خلالها ضابط شرطة برش رذاذ الفلفل على عينيه وصعقه بالكهرباء؛ ما أدى إلى فقدانه الوعي وتم نقله إلى المستشفى وما لبث أن فارق الحياة -وفقاً للعربية نت-.

وذكر موقع ”فردا“ التابع للمعارضة الإيرانية، أن الشاب مهرداد سبهري تعرض للضرب مرة أخرى في سيارة شرطة أثناء نقله إلى المستشفى، حيث فقد حياته ونقلت جثته إلى المشرحة.