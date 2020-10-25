شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب غرب إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات جنوب غربي منطقة "بانجانداران" بإقليم جاوة الغربية الإندونيسي، صباح اليوم ،ولم يتسبب في حدوث أمواج مد عاتية . وأفادت وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم ، أن الزلزال وقع على بعد حوالي 90 كيلومترا من منطقة "بانجانداران" وعلى عمق عشرة كيلومترات.

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