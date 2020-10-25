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11 ألف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

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أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 11176 إصابة جديدة بفيروس المستجد "كوفيد 19" في غضون يوم واحد.

وأوضح المعهد في بيان له اليوم أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا منذ بداية تفشي المرض بلغ 429181 شخصا.

كما ارتفع عدد حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس بإجمالي 29 شخصا مقارنة بأمس السبت وبلغ إجمالي حالات الوفاة حاليا 10032 شخصا، بحسب بيانات المعهد.

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