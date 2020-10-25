تسرق المنازل بتهديد السلاح.. اعتقال عصابة تنتحل صفة موظفين بالكهرباء شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 إنه تم "اعتقال عصابة تنتحل صفة موظفين بالكهرباء وتقوم بسرقة المنازل تحت تحديد السلاح". واوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه تمت "المتابعة من قبل قوات الامن والقبض عليهم في البلديات شرقي بغداد".



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