نزولاً عند رغبة الجمهور الرياضي.. دوري الكرة الممتاز على شاشة السومرية

رياضة 2020-10-25 | 10:51 1,938 مشاهدة أعلنت مؤسسة السومرية، عن نقل مباريات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم. وستقوم القناة بنقل مباراة الشرطة والزوراء التي ستقام على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة الثالثة عصراً. القناة ستقوم أيضاً بنقل مباراة القوة الجوية والكهرباء على ذات الملعب في تمام الساعة السابعة مساءً.



وتأتي هذه الخطوة من المؤسسة نزولاً عند رغبة الجماهير وتأتي هذه الخطوة من المؤسسة نزولاً عند رغبة الجماهير الرياضية ولتضعهم في قلب الأحداث أولاً باولاً. وتقام المبارايات في ظروف استثنائية نتيجة اجراءات خلية الازمة بعدم حضور الجماهير واجراءات امنية مكثفة لتأمين التظاهرات التي تشهدها العاصمة وبقية المحافظات.

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