شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يشهد حفل استقبال الأعضاء المعينين لتسليمهم الكارنيهات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على تحيه أعضاء المجلس المعينون (100) خلال حفل الاستقبال الذى تم تنظيمه اليوم الأحد على غرار ما تم مع الأعضاء المنتخبين، وذلك فى حضور وكيله المجلس فيبى فوزي.

وخلال حفل الاستقبال، تبادل رئيس المجلس التهنئة مع أعضاء المجلس المعينون، حيث أعرب أعضاء المجلس عن مدى سعادتهم بعد فوز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة المجلس والدور الهام الذى سيقوم به لاسيما وأنه قامة قانونية كبيرة وله باع فى العمل السياسي.

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وكان من بين الحضور، النائب محمد أبو غالى، والنائب فرج الدرى، اللواء مجد الدين بركات، والدكتور عبد المنعم سعيد، والدكتورة هدى عبد الناصر، النائب عبد العزيز النحاس، النائب طارق سعدة، النائب عماد الدين حسين، النائب حافظ شوشه، والد الشهيد النقيب أحمد شوشه، والنائب الربان عمر صميدة، والنائب إبراهيم أبو كيلة.

فى سياق متصل، من المتوقع أن تعقد اللجنة الخاصة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، أولى اجتماعاتها اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.