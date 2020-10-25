فرنسا: حصيلة يومية غير مسبوقة من إصابات كورونا

الأحد 25 أكتوبر 2020

أعلنت فرنسا عن تسجيل حصيلة يومية غير مسبوقة من إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بلغت 45422 إصابة جديدة



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وذكر بيان لوزارة الصحة الفرنسية، أمس، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 1069368 حالة.

وأوضح البيان أنه تم تسجيل 137 حالة وفاة جديدة، مشيراً إلى ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 34645