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شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: حصيلة يومية غير مسبوقة من إصابات كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 25 أكتوبر 2020
أعلنت فرنسا عن تسجيل حصيلة يومية غير مسبوقة من إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بلغت 45422 إصابة جديدة
وذكر بيان لوزارة الصحة الفرنسية، أمس، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 1069368 حالة.
وأوضح البيان أنه تم تسجيل 137 حالة وفاة جديدة، مشيراً إلى ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 34645
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