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إصابة مدير مكتب نائب الرئيس الأمريكي بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدير مكتب نائب الرئيس الأمريكي بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 25 أكتوبر 2020

قال متحدث باسم مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي يوم السبت إن الاختبارات أثبتت إصابة مارك شورت مدير مكتب بنس بفيروس المستجد.

 

وقال ديفين أومالي "الاختبارات التي أجريت لنائب الرئيس بنس والسيدة بنس جاءت سلبية بشأن كوفيد-19 اليوم وهما في صحة جيدة".

 

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يأتي هذا بعد يوم على وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنصاره في ولاية فلوريدا، يوم الجمعة، بانتهاء الوباء الناجم عن فيروس كورونا قريبا.

 

كما يأتي في الوقت الذي لم يتبق فيه سوى 11 يوما على الانتخابات الأمريكية.

 

وحذر باحثون في معهد القياسات والتقييم الصحي بجامعة واشنطن، الجمعة، من أن الفيروس قد يودي بحياة أكثر من نصف مليون في الولايات المتحدة بحلول نهاية فبراير 2021، وقالت الدراسة إنه يمكن إنقاذ ما يقرب من 130 ألفا إذا وضع الجميع كمامات.

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