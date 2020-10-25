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شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 25 أكتوبر 2020
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 25 ألفا و 836.
وذكرت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض الوقاية منها أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا ظل عند 457 حالة،وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
ومن بين الإصابات الجديدة، جاءت 50 إصابة محلية و11 إصابة من بين الأشخاص القادمين من الخارج.
كما أعلنت تعافي 35 شخصا وخروجهم من العزل بعد تماثلهم للشفاء التام ليبلغ عدد المتعافين 23 الفا و 869 شخصا.
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