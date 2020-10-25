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بدء التصويت في اليوم الثاني للانتخابات البرلمانية المصرية

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بدأت اللجانُ الانتخابية في 14 محافظة مصرية اليوم استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب المصري التي يتنافس في مرحلتها الأولى 1879 مرشحًا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصتين لنظام القائمة.

وتجرى انتخابات المرحلة الأولى تحت إشراف قضائي كامل في ١٤ محافظة هي "الجيزة، الفيوم، بني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح"، ويحق التصويت فيها لـ 33 مليون ناخب من المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين.

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