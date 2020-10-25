شكرا لقرائتكم خبر عن ناجون من القنبلة الذرية يدعون لتصديق اليابان على معاهدة الحظر النووي والان نبدء بالتفاصيل

حث ناجون من القنبلة الذرية ونشطاء مناهضون للأسلحة النووية، اليابان اليوم الأحد على التصديق على معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية، قائلين إنه يتعين على طوكيو أن تأخذ زمام المبادرة في تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية.

وانتقدت سيتسوكو تورلو، وهي ناجية من القنبلة الذرية تعيش في كندا، تحفظات اليابان على معاهدة حظر الأسلحة النووية في عهد رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي استقال الشهر الماضي بعد قرابة 8 أعوام في السلطة.

وقالت تورلو: "أود أن يرى رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا الواقع بطريقة مرنة دون أن يفعل نفس الشيء مثل سلفه".

وجاءت تعليقات تورلو بعد ساعات من إعلان الأمم المتحدة أن 50 دولة صادقت على معاهدة 2017، وهي خطوة مهدت الطريق لدخولها حيز التنفيذ في 22 يناير المقبل.