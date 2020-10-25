شكرا لقرائتكم خبر عن 30 قتيلاً حصيلة ضحايا انفجار كابول والان نبدء بالتفاصيل

أكد مسؤول أمني أن حصيلة قتلى الانفجار الذي وقع خارج مركز تعليمي في الجزء الغربي من العاصمة الأفغانية، كابول وصلت إلى 30 شخصا على الأقل، فيما أصيب أكثر من 70 آخرين، ووقع الحادث بمنطقة "داشت إي بارشي". وكان مهاجم انتحاري قد حاول دخول المركز أمس السبت، لكنه فجر نفسه، عندما اقترب منه حراس الأمن.

وتابع المسؤولون أن "معظم الضحايا من الشبان والمراهقين". وقال طالب بالمركز لقناة "طلوع نيوز" إن الانفجار وقع بينما كان الطلاب يغادرون. ونفت حركة طالبان تورطها في الهجوم وزعم بيان منسوب لتنظيم "داعش" أنه لم يتم التحقق بعد من الحادث.