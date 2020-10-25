اخبار العالم

30 قتيلاً حصيلة ضحايا انفجار كابول

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 30 قتيلاً حصيلة ضحايا انفجار كابول والان نبدء بالتفاصيل

أكد مسؤول أمني أن حصيلة قتلى الانفجار الذي وقع خارج مركز تعليمي في الجزء الغربي من العاصمة الأفغانية، كابول وصلت إلى 30 شخصا على الأقل، فيما أصيب أكثر من 70 آخرين، ووقع الحادث بمنطقة "داشت إي بارشي". وكان مهاجم انتحاري قد حاول دخول المركز أمس السبت، لكنه فجر نفسه، عندما اقترب منه حراس الأمن.

وتابع المسؤولون أن "معظم الضحايا من الشبان والمراهقين". وقال طالب بالمركز لقناة "طلوع نيوز" إن الانفجار وقع بينما كان الطلاب يغادرون. ونفت حركة طالبان تورطها في الهجوم وزعم بيان منسوب لتنظيم "داعش" أنه لم يتم التحقق بعد من الحادث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 30 قتيلاً حصيلة ضحايا انفجار كابول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا