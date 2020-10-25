شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية في أذربيجان تحذر من هجمات إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

حثت السفارة الأمريكية في العاصمة الأذربيجانية باكو رعاياها على توخي الحذر في الأماكن التي قد تشهد تجمعات لأمريكيين أو أجانب.

وقالت السفارة، في بيان، إنها "تلقت تقارير موثوقة عن هجمات إرهابية وعمليات خطف محتملة ضد مواطنين أمريكيين ومواطنين أجانب في باكو، بما في ذلك ضد فنادق مثل جيه دبليو ماريوت أبشيرون، وكذلك مواقع أخرى محتملة في باكو".

يأتي التحذير وسط استمرار التصعيد بين القوات الأذريبجانية والأرمينية بشأن منطقة ناجورنو كاراباخ.