شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتخطى 6ر42 مليون حول العالم والان نبدء بالتفاصيل
كشفت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 6ر42 مليون حتى صباح اليوم الأحد.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 42 مليونا و 613 ألف حالة.
كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 7ر28 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و149 ألف حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا والمكسيك وبيرو والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وإيران وإيطاليا وتشيلي.
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