أصدرت عمليات كربلاء، الاحد، توجيها يقضي بعدم عمل السلاح ضد المتظاهرين وتوفير الحماية لهم. ووجه عمليات كربلاء علي الهاشمي في بيان مقتضب تلقته الخليج 365، بـ"عدم حمل السلاح ضد المتظاهرين والمعاملة الحسنة معهم وتأمين الحماية لهم". وانطلقت اليوم في أغلب المحافظات تظاهرة كبيرة تطالب بالقضاء على الفساد وابعاد الفاسدين من على سدة الحكم، فيما يأتي موعد التظاهرة اليوم تزامنا مع الذكرى الاولى لانطلاق "تظاهرات تشرين" التي انطلقت العام الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمليات كربلاء تصدر توجيهاً بشأن المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.