في ظروف استثنائية.. دوري الكرة الممتاز ينطلق بقمة القيثارة والنوارس

ويقص فريقا الشرطة والزوراء، شريط مباريات الجولة الأولى حين يتواجه الفريقان على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت بغداد.

وفي بقية المباريات يلاقي الديوانية على ملعبه فريق النجف، فيما يواجه الميناء فريق الحدود على ملعب الفيحاء، وايضاً يلاعب نفط الوسط فريق السماوة على ملعب كربلاء واخيراً يلعب القوة الجوية امام الكهرباء على ملعب الشعب الدولي مساءً.



وستقام جميع المباريات من دون الحضور الجماهيري، بسبب تعليمات خلية الازمة وكذلك ستقام في ظروف استثنائية نتيجة اغلاق العديد من الطرق واجراءات امنية مكثفة بسبب ذكرى تظاهرات الـ25 من تشرين الاول.