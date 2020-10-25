في ظروف استثنائية.. دوري الكرة الممتاز ينطلق بقمة القيثارة والنوارس

2020-10-25 | 09:54
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تنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، وسط ظروف استثنائية بإقامة خمس مباريات.
وفي بقية المباريات يلاقي الديوانية على ملعبه فريق النجف، فيما يواجه الميناء فريق الحدود على ملعب الفيحاء، وايضاً يلاعب نفط الوسط فريق السماوة على ملعب كربلاء واخيراً يلعب القوة الجوية امام الكهرباء على ملعب الشعب الدولي مساءً.
وستقام جميع المباريات من دون الحضور الجماهيري، بسبب تعليمات خلية الازمة وكذلك ستقام في ظروف استثنائية نتيجة اغلاق العديد من الطرق واجراءات امنية مكثفة بسبب ذكرى تظاهرات الـ25 من تشرين الاول.
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