النجف.. انطلاق تظاهرتين صوب ساحة الصدرين

أفاد مراسل الخليج 365، الأحد، بأن تظاهرتين انطلقتا باتجاه ساحة الصدرين وسط مدينة النجف.
وقال مراسلنا، أن التظاهرة الأولى انطلقت من جامعة الكوفة، مبيناً أن التظاهرة الثانية انطلقت من ساحة ثوره العشرين.
وأضاف المراسل، أن جميع الطرق المؤدية إلى ساحة الصدرين مغلقة أمام المركبات.
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