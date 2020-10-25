النجف.. انطلاق تظاهرتين صوب ساحة الصدرين

وقال مراسلنا، أن التظاهرة الأولى انطلقت من جامعة الكوفة، مبيناً أن التظاهرة الثانية انطلقت من ساحة ثوره العشرين.

وأضاف المراسل، أن جميع الطرق المؤدية إلى ساحة الصدرين مغلقة أمام المركبات.