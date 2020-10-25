وفاة رئيس مجموعة سامسونغ

وفقد لي كون-هي وعيه بسبب احتشاء في عضلة القلب في منزله في مايو عام 2014، ونقل إلى مركز طبي بالقرب من منزله، ثم تلقى في مركز سامسونغ الطبي علاجا يعرف باسم الدعامة القلبية لتنشيط الدورة الدموية، ومنذ ذلك الوقت ظل لي طريح المستشفى.
وخصع لعلاج خفض درجة حرارة الجسم، الذي يهدف لتقليل تلف الدماغ والأعضاء في وحدة العناية المركزة، ثم نقل إلى غرفة عادية بعد أن استعاد جهازه التنفسي قدراته الطبيعية.
وخصع لعلاج خفض درجة حرارة الجسم، الذي يهدف لتقليل تلف الدماغ والأعضاء في وحدة العناية المركزة، ثم نقل إلى غرفة عادية بعد أن استعاد جهازه التنفسي قدراته الطبيعية.
ولد لي كون-هي في عام 1942، وتولى رئاسة المجموعة في عام 1987 وهو في سن 45 سنة بعد وفاة والده لي بيونغ-تشول مؤسس المجموعة.
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