انسحب المتظاهرون، اليوم الاحد، من منطقة العلاوي المقابلة لمكتب رئيس الوزراء باتجاه ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.
وقال مصدر امني في حديث لـ الخليج 365، إن "المتظاهرين الذي كانوا يتمركزون في منطقة العلاوي انسحبوا الآن ليلتحقوا مع رفاقهم في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد".
واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "5 مصابين من المتظاهرين سقطوا بعد الاشتباك مع قوات حفظ القانون في منطقة العلاوي بعد ماقاموا المتظاهرين برفع الاسلاك الشائكة من الشارع قبل انسحابهم".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الانسحاب من العلاوي.. تمركز تظاهرات بغداد في ساحة التحرير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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