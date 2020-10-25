بمكانين.. أكثر من ألف مواطن يتظاهرون في بغداد الآن

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "أعداد المتظاهرين في بغداد كما يلي: 900 في ساحة التحرير، 500، في العلاوي"، منوها الى انه "تحرك بالوقت الحاضر من نقابة المهندسين الى ساحة الفارس أعداد ٣٠٠ شخص تقريبا".

واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، "تم قطع سايد واحد من ساحة الفارس العربي باتجاه منطقة العلاوي"، لافتا الى أن "التوافد ياتي من من جهات الطيران، و شارع السعدون، وايضا من جهة ساحة الخلاني".

وانطلقت اليوم في أغلب المحافظات تظاهرة كبيرة تطالب بالقضاء على الفساد وابعاد الفاسدين من على سدة الحكم، فيما يأتي موعد التظاهرة اليوم تزامنا مع الذكرى الاولى لانطلاق "تظاهرات تشرين" التي انطلقت العام الماضي.