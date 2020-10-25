واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، "تم قطع سايد واحد من ساحة الفارس العربي باتجاه منطقة العلاوي"، لافتا الى أن "التوافد ياتي من من جهات الطيران، و شارع السعدون، وايضا من جهة ساحة الخلاني".
وانطلقت اليوم في أغلب المحافظات تظاهرة كبيرة تطالب بالقضاء على الفساد وابعاد الفاسدين من على سدة الحكم، فيما يأتي موعد التظاهرة اليوم تزامنا مع الذكرى الاولى لانطلاق "تظاهرات تشرين" التي انطلقت العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بمكانين.. أكثر من ألف مواطن يتظاهرون في بغداد الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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