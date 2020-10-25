ارتفاع حصيلة قتلى انفجار كابول إلى 30 شخصا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت حصيلة قتلى الانفجار الذي وقع خارج مركز تعليمي بالعاصمة الأفغانية كابول، إلى 30 شخصا، بحسب مصدر أمني.

وقال مسؤول أمني أفغاني، إن عدد المصابين جراء الانفجار ارتفع إلى 70 شخصا، بحسب قناة "طلوع نيوز" المحلية.

وكان انتحاري، قد حاول دخول المركز التعليمي، الواقع جنوب غربي كابول، أمس السبت، لكنه فجر نفسه، عندما اقترب منه حراس الأمن، وسقط معظم الضحايا من الشباب والمراهقين.

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ونفت حركة طالبان تورطها في الهجوم، فيما ذكر القصر الرئاسي الأفغاني في بيان أنه ينبغي على الحركة أن توافق على وقف لإطلاق النار.

والأسبوع الماضي، شهدت ولاية هلمند هجوما كبيرا لطالبان، ما دفع آلاف العائلات إلى الفرار من بيوتها.



وفي عملية أخرى بسيارة مفخخة، قتل قبل أيام 16 شخصا وأصيب 154 آخرون في ولاية غور، في هجوم اتهمت الرئاسة الأفغانية طالبان بالوقوف خلفه، مؤكدة أن هذا العنف "يشكل تحديا خطيرا لجهود السلام".