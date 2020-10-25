من الفضاء.. أمريكية تدلي بصوتها في انتخابات البيت الأبيض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدلت رائدة الفضاء الأمريكية، كيت روبينز، بصوتها في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 من الفضاء.
وشاركت روبينز في عملية الاقتراع عبر البريد الإلكتروني من كابينة تصويت إلكترونية آمنة خارج محطة الفضاء الدولية، متصلة بمركز جونسون للفضاء في مدينة هيوستن، بتكساس.
وعقب التصويت نشرت روبينزز على صفحتها بموقع تويتر، صورة أعربت من خلالها عن سعادتها بأداء واجبها المدني، في السباق الرئاسي المقرر يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
رائدة فضاء سمراء تدخل التاريخ "خارج كوكب الأرض"وسبق لروبينز أن صوتت بذات الطريقة في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2016 والتي فاز فيها الرئيس دونالد ترامب.
وفي الرابع عشر من هذا الشهر، بدأت رائدة الفضاء الأمريكية رحلة إلى محطة الفضاء الدولية تستغرق ستة أشهر.
وبموجب قانون أصدرته ولاية تكساس عام 1997، يحق لرواد الفضاء التصويت أثناء رحلاتهم.
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