حميدتي: الشعب السوداني ينبذ العنف والتطرّف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دعا النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أمس، إلى نبذ العنف والتطرف بكل أشكاله السياسي والديني والعرقي ومعالجة القضايا الخلافية بالحوار، وقال إن «السودانيين ليسوا شعباً إرهابياً بل شعب مسالم يحب كل الشعوب، وهذا ما يؤكده قرار إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب».

Advertisements

ودعا حميدتي لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر المنعقد في الخرطوم إلى اتخاذ المؤتمر بداية لحوار مستمر من أجل مواجهة التحديات، مشيراً إلى الحاجة لخطاب ديني يعالج القضايا المطروحة دون المساس بثوابت العقيدة. وأكد ضرورة تحديد المشكلات ووضع الحلول وفق رؤى تحصّن الشباب ومواجهة التحديات واحترام وجهات الاختلاف لوضع أسس تجديد فكري بعمق.

وقال إن «السودان يستشرف آفاق مرحلة جديدة عبر بوابة السلام التي ولجها بتوقيعه اتفاق السلام مع الجماعات الثورية المسلحة». ودعا كل المؤسسات إلى اعتبار هذا المؤتمر، بداية لنقاش جاد حول هذا الأمر، مطالباً بمواجهة أصحاب الأفكار المتطرفة الذين يُنمون خطاب الكراهية تجاه الآخر، مع التأكيد على الثوابت الدينية التي تحترم التنوع الأثني والثقافي والفكري. ومن جانبه، قال وزير الأوقاف السوداني نصر الدين مفرح، إن «هناك أصواتاً تُنادي بحتمية الإصلاح، وينبغي الالتفات إلى تلك الأصوات العالية».