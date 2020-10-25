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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تدين بشدّة التفجير الإرهابي في كابول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أدانت دولة الإمارات بشدة حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مركزاً تعليمياً في العاصمة الأفغانية كابول، أمس، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء وجرح آخرين.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، عن قلقها وأسفها لتصاعد أعمال العنف في الأسابيع الأخيرة في أفغانستان، وعن أملها في تحقيق السلام في كافة ربوع أفغانستان وحقن دماء المدنيين الأبرياء، من أجل التنمية الشاملة والازدهار، وتحقيق رفاهية شعب أفغانستان الصديق.
وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وكانت وزارة الشؤون الداخلية الأفغانية أعلنت أن 18 شخصاً قتلوا جراء تفجير انتحاري وقع خارج مركز تعليمي بكابول. وذكرت الوزارة أن المهاجم كان يعتزم دخول المركز، لكنه نسف نفسه لدى اقتراب عناصر الأمن منه. وأضافت، إن المركز يوفر حصصاً تدريبية ودورات لطلبة المراحل التعليمية العليا في حي في غرب كابول.
وذكر القصر الرئاسي في بيان، أنه ينبغي على حركة طالبان أن توافق على وقف لإطلاق النار. وقال الممثل المدني لحلف شمال الأطلسي للناتو في أفغانستان، ستيفانو بونتيكورفو: «إن إزهاق أرواح الشباب الأبرياء أمر غير مقبول على الإطلاق».
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