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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في مصر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس السبت، عن خروج 100 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98813 حالة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، وفقاً لما نشرته الوزارة في صفحتها على "فيسبوك"، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال مجاهد إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت هو 106397 حالة، من ضمنهم 98813 حالة تم شفاؤها، و6187 حالة وفاة.
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