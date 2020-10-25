«صحة» تطلع السفير الأمريكي على آخر تطورات تجارب لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

استقبلت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» جون راكولتا جونيور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، والوفد المرافق له، الذين اطلعوا على آخر التطورات الخاصة بتجارب لقاح كوفيد 19، والتي شهدت دولة الإمارات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لإثبات سلامة وفعالية اللقاح.



والتقى كلٌ من الدكتور مروان الكعبي، المدير التنفيذي للعمليات، في شركة «صحة»، والدكتورة نوال الكعبي المدير الطبي التنفيذي في مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لشركة «صحة»، ورئيسة اللجنة الوطنية السريرية لمرض «كوفيد 19»، مع السفير الأمريكي وألیسون دیلورث، المستشارة الاقتصادیة، وسوزان ھولمز، مساعدة بالقسم الاقتصادي في السفارة.

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زيارة

واصطحب الدكتور مروان، والدكتورة نوال السفير الأمريكي والوفد المرافق له في جولة في مركز أبوظبي للمعارض (أدنيك) حيث أقامت شركة «صحة» مركزاً لإجراء التجارب السريرية وزودته بالممارسين الصحيين المتخصصين للإشراف على هذه التجارب، بإشراف دائرة الصحة في أبوظبي، وشركة «جي 42 للرعاية الصحية» إحدى الشركات التابعة لمجموعة «جي 42»، حيث جاءت هذه التجارب تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة والتزامها بالتغلب على هذا الوباء العالمي، ومساهمات الإمارات البارزة في المجال الصحي على مستوى العالم.

وأكدت الدكتورة نوال أن «صحة» وفرت كل سبل النجاح للتجارب السريرية، فقد تكللت الجهود التي بذلت في نجاح التجارب، وتوفير اللقاح اللازم لمكافحة فيروس كورونا حيث بدأت الدولة تقديم الجرعة الأولى من اللقاح للعاملين في الخطوط الأمامية، ليضاف هذا الإنجاز إلى سجل إنجازاتها في المجال الصحي .