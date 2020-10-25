شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا: حصيلة يومية غير مسبوقة من إصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت فرنسا عن تسجيل حصيلة يومية غير مسبوقة من إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بلغت 45422 إصابة جديدة

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وذكر بيان لوزارة الصحة الفرنسية، أمس، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 1069368 حالة.

وأوضح البيان أنه تم تسجيل 137 حالة وفاة جديدة، مشيراً إلى ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 34645