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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تسجل 11176 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الأحد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 11176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون يوم واحد.
ولكن وفقا لخبرات سابقة، يقل غالبا تسجيل أعداد الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في أيام الأحد وكذلك الاثنين من كل أسبوع؛ نظرا لانخفاض معدل إجراء اختبارات في العطلة الأسبوعية، كما أن ليس جميع مكاتب الصحة تنقل بياناتها للمعهد في العطلة الأسبوعية.
وأوضح المعهد اليوم أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا منذ بداية تفشي المرض بلغ 429181 شخصا.
كما ارتفع عدد حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس بإجمالي 29 شخصا مقارنة بأمس السبت وبلغ إجمالي حالات الوفاة حاليا 10032 شخصا، بحسب بيانات المعهد.
يشار إلى أن إجمالي حالات الوفاة تجاوزت للمرة الأولى 10 آلاف شخص أمس السبت.
وبحسب تقديرات المعهد، بلغ عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس في ألمانيا أمس السبت 36ر1، فيما كان يبلغ 23ر1 أول أمس الجمعة، ويعني ذلك أن كل عشرة مصابين يمكنهم نقل العدوى إلى 14 شخصا آخرين.
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