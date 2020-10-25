هولندا: إصابات كورونا تصل إلى 287 ألفا و229 والوفيات 7081

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 287 ألفا و229 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت امستردام، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

Advertisements

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في هولندا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 7081. وتعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 5567 شخصا من المصابين حتى الآن .

وأعلنت سلطات هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا قبل نحو 34 أسبوعا.