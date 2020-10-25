شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 504 آلاف و509 والوفيات 37 ألفا و210 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 504 آلاف و509 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت ميلانو، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

Advertisements وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 37 ألفا و210 حالات وفاة. وتعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 264 ألفا و117 من المصابين . وأعلنت السلطات فى إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كوروناقبل نحو 38 أسبوعا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 504 آلاف و509 والوفيات 37 ألفا و210 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.