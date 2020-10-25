شكرا لقرائتكم صرخة من مصراتة ضد الميليشيات.. رفضاً للسيطرة على طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - على الرغم من توافق الليبيين على عدد من الملفات، وتسجيل اللقاءات التي حصلت خلال الأيام الماضية سواء في جنيف أم في المغرب حلحلة في بعض المسائل، لاسيما وقف إطلاق النار الدائم وتشكيل حكومة جديدة، وتوزيع المناصب السيادية، إلا أن انتهاكات الميليشيات مستمرة في طرابلس، ما دفع أعيان مصراتة إلى إطلاق صرخة غضب ضدها، داعين إلى كف سيطرتها على العاصمة الليبية.

فقد أعلن مجلس أعيان بلدية مصراتة في بيان ليل السبت الأحد رفضه سيطرة "الميليشيات " على العاصمة.

بيان مجلس أعيان بلدية مصراتة

كما انتقد بشدة تعرض منزل رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، الصحافي، محمد بعيو، وأسرته في طرابلس للعبث والسلب والنهب، داعياً إلى إطلاق سراحه بعد مرور أيام على خطفه.

كتيبة ثوار طرابلس

يذكر أن عناصر من كتيبة ثوار طرابلس، وهي ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق في ليبيا، خطفوا ليل الأربعاء، بعيو، على خلفية قرار يقضي بإحالة مدير قناة "ليبيا الأحرار"، الذراع الإعلامية لهذه الجماعة، إلى التحقيق بتهمة تبديد واختلاس أموال، وآخر يقضي بإزالة شعار "بركان الغضب" من القنوات الرسمية.

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وتزامناً مع الهجوم على منزل بعيو، اقتحمت ميليشيات مسلحة مقر القناة الرسمية وأجبرت العاملين فيها على إرجاع شعار "بركان الغضب" على الشاشة، بعد إزالته واستبداله بشعار "إعلام السلام".

محمد بعيو

أتى ذلك، بعد أن وجه رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الثلاثاء الماضي خطابا إلى وكالة الأنباء الليبية الرسمية، أمر فيه بالتوقف نهائيا عن بث ونشر كل ما يتعلق بـ"الحرب الأهلية"، وكل ما يؤجج مشاعر الحقد والكراهية ويرسخ ثقافة الانتقام والثأر ضمن البث العام، وذلك دعما للمسار السياسي الحالي الذي جعل الحوار والمفاوضات بديلا عن القتال والجبهات، وتوعد مديري القنوات والإذاعات باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم في حال عدم الالتزام بتوجيهاته.

لكن عقب هذا القرار، شنت الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق وقيادات من تنظيم الإخوان وأنصارهم والقنوات الموالية لهم، هجوما شرسا ضدّ بعيو، وطالبت المجلس الرئاسي بعزله من منصبه.

كتيبة ثوار طرابلس تستعرض في العاصمة الليبية (أرشيفية- فرانس برس)

يشار إلى أن تنظيم الإخوان في ليبيا دخل في صراع مع محمد بعيو منذ شهر سبتمبر الماضي، عند تعيينه من قبل رئيس حكومة الوفاق فايز السراج على رأس المؤسسة الليبية للإعلام، وتكليفه بمهمة الإشراف على كل مؤسسات الإعلام المملوكة للدولة، وذلك خوفا من إعادة ترتيب وتنظيم المشهد الإعلامي الذي تبسط عليه سيطرتها منذ 2011، وتتخذه أداة للدعاية لأجندتها السياسية والدينية.

ويعتبر بعيو الذي شغل سابقا منصب المستشار الإعلامي لمحافظ مصرف ليبيا الصديق الكبير، من أهم الشخصيات المناهضة لتنظيم الإخوان والمؤيدة للجيش لكنها محسوبة أيضا على نظام معمر القذافي، إذ شغل عدة مناصب في قطاع الصحافة في ظل النظام السابق، وعرف بتصريحاته الإعلامية الداعية لعدم التصالح مع الإخوان المسلمين.